Московские предприниматели отправили гуманитарную посылку в новые регионы

Владельцы двух продуктовых магазинов в Южном административном округе Москвы собрали гуманитарный груз, который отправился в луганский центр социальной защиты населения, где помогают детям и взрослым, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Были собраны несколько ящиков апельсинов, груш, яблок и бананов - тех фруктов, что лучше всего транспортируются на длинные расстояния. А чтобы посылка дошла с минимальными потерями, особое внимание продавцы уделили упаковке.

"Я занимаюсь деятельностью по продаже овощей и фруктов. Мой долг как гражданина — помочь детям в трудные времена, поэтому я решил делать благие дела", - заявил один из владельцев магазина.

Отметим, что московский бизнес отправляет в зону СВО, кроме продуктов питания, одежду и канцтовары. Например, владелец магазина в Центральном административном округе столицы узнал, что бойцам нужны принтеры, бумага, краски и карандаши. Кроме того, сотрудники торговой точки упаковали для военнослужащих продукты длительного хранения: консервы, тушенку, сушки и другую небыстропортящуюся еду. В итоге магазин собрал гуманитарный груз на 60 тысяч рублей.

А торговые центры в Южном административном округе тправили в Донецкую Народную Республику канцелярские товары. Краски, кисти, фломастеры и карандаши для детей собрал торговый центр в Нагатинском районе. Сотрудники передали свыше 120 единиц школьных принадлежностей.