Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Село освободили подразделения группировки войск "Центр". Новоалексеевка расположена в четырех километрах к западу от Селидово.

Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка и Украинка и отразили 11 контратак штурмовых групп.

На данном направлении ВСУ потеряли за сутки более 500 военных и более 10 единиц техники, сообщили в оборонном ведомстве в ходе ежедневного брифинга.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. 16 ноября наши бойцы ещё два поселка в ДНР – Ленинское и Макаровку.