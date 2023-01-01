Главную новогоднюю елку России привезут из-под Можайска

Главную новогоднюю елку России привезут в Кремль из деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Об этом рассказали в понедельник, 18 ноября, в управлении делами президента России.

Там напомнили, что ель, которая будет в новогодние праздники украшать Соборную площадь в столице, выбирают по целому ряду критериев: высота и возраст дерева, диаметр ствола, форма кроны, разлет нижних ветвей. Никаких дефектов у ели быть не должно, а место произрастания дерева должно обеспечивать легкий доступ для спила.

В этом году на звание главной новогодней елки страны претендовали свыше 25 деревьев. Самые высокие оценки получило 90-летнее дерево из-под Можайска высотой 30 метров. Бородинский филиал "Мособллеса" еще десяток лет назад приметил красавицу и берег ее, сообщается на официальном сайте управделами президента России.

Тем временем резко упал спрос на деликатес, часто украшающий новогодний стол россиян. Эксперты рассказали, что спрос на красную икру в Москве осенью рухнул на 21% из-за высокой стоимости — средний чек при покупке этого продукта вырос на 24% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Тех, кто к Новому году запасается игристым вином, предупреждают, что повышение пошлин на импортные вина из недружественных стран может привести к удорожанию просекко. Также не исключено, что в России из-за неурожая яблок, связанного с майскими заморозками, подорожает сидр.