Минспорта России заявило о начале сближения позиций с МОК

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что началось сближение позиций с Международным олимпийским комитетом (МОК) — с его спортивными функционерами политик, по его словам, общается по различным каналам.

Политик призвал "заканчивать с обвинениями всякими, оскорблениями", а также "юридически начать движение по воссоединению нашего Олимпийского комитета России с МОК".

При этом Дегтярев подчеркнул, что необходимо добиться смягчения позиции МОК в отношении российских атлетов, сообщает "Интерфакс — Спорт".

Прежний президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отказывался поддержать призывы к бойкоту Олимпиады, предлагая задуматься, к чему способен привести нашу страну "подобного рода демарш".

Минспорта России подчеркивало, что наша страна не собирается "хлопать дверью" и выходить из состава Международного олимпийского комитета, несмотря на отношение, демонстрируемое МОК.