Балицкий доложил Путину о развитии Запорожской области

Владимир Путин принял в Кремле губернатора Запорожской области. Евгений Балицкий доложил президенту о развитии региона.

Хорошими темпами идет восстановление инфраструктуры. За год построено более 200 километров дорог, восстановлено шесть школ, началось возведение комплекса областной детской больницы. Люди постепенно возвращаются в область, сообщил Балицкий. Большую государственную поддержку - технику и оборудование - получают местные фермеры.

Особое внимание власти региона уделяют обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции.

Балицкий: Электроэнергию мы пока не получаем с нее, потому что инфраструктура у нас выбивается системно, но безопасность объекта сегодня на высоком уровне. И полк РХБЗ, который развернут дополнительно, отвечает всем требованиям, чтобы мы с уверенностью, высокой долей вероятности могли сказать, что ядерной угрозы нет, а данный объект находится под контролем. Выполняются все программы по выплатам после разрушений. Есть целый ряд государственных правительственных программ, которые мы сегодня реализуем в случае разрушения объектов.

Путин: У вас наблюдается устойчивый восстановительный рост сельского хозяйства и промышленности.

Балицкий: Да, в этом отношении тоже ведется очень большая работа. Мы собрали 2,5 миллиона тонн в прошлом году. В этом году немножко, может быть, меньше в силу природных условий и, к сожалению, поскольку Днепр сегодня не имеет той высоты, которая была, в силу разрушения плотины.