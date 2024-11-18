"Не верьте слухам": лечащий врач высказался о смерти Светланы Светличной

16 ноября не стало Светланы Светличной. Свои последние дни звезда фильмов "Стряпуха" и "Бриллиантовая рука" провела в учреждении: у артистки обнаружился целый букет болезней. Говорят, актриса находилась в Первом московском хосписе, где ей оказывали паллиативную помощь. По некоторым данным, Светличная мучилась перед смертью. Однако лечащий врач опроверг эту информацию.

"Не верьте этим слухам. У Светланы Афанасьевны была совокупность болезней, из-за которых она и поступила сюда. Но Светлана не мучилась от них. Просто постепенно угасала. Актриса все время пребывания у нас была яркой и красивой. Мы с максимальной заботой следили за ее состоянием и ухаживали", - заявил медик.

Также он отметил, что Светличную регулярно навещали родственники. Кстати, она их узнавала, несмотря на "небольшую деменцию", подчеркнул медик в беседе с "МК".