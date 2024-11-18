Россияне начали отменять отдых в Абхазии на фоне протестов

Россияне начали массово отменять туры в Абхазию на фоне происходящих в стране протестов.

Отдых в Абхазии на лето запланировали более 100 тысяч россиян, сообщили РИА Новости в АТОР. У отдельных компаний по этому направлению до 95% отмен забронированных туров приходится именно на лето.

Ранее МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже находится на территории страны, по возможности ее покинуть.

Беспорядки в Абхазии начались 11 ноября после того, как оппозиция выступила против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, который позволил бы российским компаниям реализовывать на территории республики свои инвестиционные проекты.

Парламент должен был ратифицировать документ 15 ноября, но отложил рассмотрение вопроса из-за протестов. Оппозиционные политики потребовали отставки президента Абхазии Аслана Бжании, но политик ответил резким отказом.