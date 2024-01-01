Собянин: Москва признана лидером по количеству музеев среди глобальных городов

Москва заняла первое место по количеству музеев в рейтинге глобальных городов Global Cities Index 2024. Об этом в понедельник, 18 ноября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Российская столица опередила все мировые культурные мегаполисы, включая Лондон, Париж, Вену, Рим, Барселону, Пекин, Токио и Нью-Йорк. Всего в рейтинге 156 городов. Москва также вошла в топ-30 общего зачета рейтинга Global Cities Index 2024, который оценивает такие направления, как "Деловая активность", "Человеческий капитал", "Обмен информацией", "Культурный опыт" и "Политическая вовлеченность".

Сергей Собянин объяснил, почему Москва лидирует в этом рейтинге свыше десяти лет.

Высокие позиции Москвы — результат постоянной работы по улучшению деловой среды, повышению доступности и качества всех видов услуг, развитию экономики, городской инфраструктуры и человеческого капитала, в том числе в рамках национального проекта "Производительность труда".

Ранее сообщалось, что на Красной площади открылась интерактивная выставка в память об историческом параде. Под открытым небом была собрана аутентичная историческая и боевая техника, включая знаменитый истребитель МиГ-3 в белой расцветке. Именно такого цвета были наши самолеты, когда они защищали небо над Москвой в 1941 году.

Тем временем Музей транспорта Москвы предлагает увидеть вековые автомобили и новейшие электрокары в рамках выставки на ВДНХ. Директор музея Оксана Бондаренко подчеркнула, что это исторический экскурс в отечественный транспортный дизайн во всех его проявлениях, как в легковом транспорте, так и городском транспорте.