Оскандавлившийся депутат записал в "рожалки" еще и мужчин

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков ("Единая Россия") объяснил свой призыв заводить детей, пока "рожалка работает".

По мнению парламентария, слово "рожалка" совершенно необидное, оно подразумевает под собой детородные органы и функции мужчин и женщин.

ТВЦ.RU спросил у депутата, попадают ли под категорию "рожалок" еще и мужчины. Ильтяков ответил утвердительно.

"Вы понимаете, что вам дал Господь Бог рожать, а вы игнорируете это свойство! Как вы не понимаете, что вам будет послано лихое испытание. Вы за все за это заплатите <…> мы все разные и для нас это душеласкающее слово", - сказал он.

Скандальная "рожалка" прозвучала из уст Ильтякова 17 ноября в связи с разработкой в Курганской области законопроекта о запрете к склонению к абортам. Обвинения в грубой формулировке депутат прокомментировал словами "чтоб доходило получше".

"Пока „рожалка“ работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям прививать духовные скрепы", - сказал он в беседе с URA.RU.