США уведомили ФРГ о разрешении Киеву бить вглубь России

Берлин был заблаговременно оповещен о решении Вашингтона разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными ракетами по позициям на российской территории. Об этом в понедельник, 18 ноября, заявил официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер.

Подробности чиновник приводить не стал, но заверил, что этот шаг Вашингтона "не будет иметь последствий для решения канцлера Германии" Олафа Шольца, отказавшегося снабжать Киев дальнобойными ракетами Taurus.

При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила. Что решение США — "это не переосмысление, а усиление того, что уже было сделано другими партнерами", что "крайне важно в данный момент", сообщает РИА Новости.

Ранее источники уверяли, что американские власти еще три дня назад довели до сведения Киева решение снять ограничения на удары оружием производства США по России. При этом подчеркивалось, что это касается исключительно Курской области.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет обсуждать эту тему на уровне министров обороны и иностранных дел, а если выработать консенсус не удастся, то "каждая страна будет делать то, что сочтет правильным".