Екатерина Климова: "Я надеюсь, что дети меня простят за то, что моя личная жизнь не удалась"

Екатерина Климова стала новой гостьей YouTube-шоу Ирины Муромцевой. Актриса откровенно обсудила детали своей личной жизни. Напомним, что Екатерина Климова была замужем три раза, у нее четверо детей. Несмотря на то, что она мечтала встретить свою любовь и выйти замуж раз и навсегда, ей это не удалось.

"Я надеюсь, что мои дети меня простят за то, что моя личная жизнь не удалась. Они простят меня, что они не выросли в такой полной семье. И надеюсь, им хватит всего для того, чтобы создать свои идеальные семьи, чтобы такие крепкие, нормальные, здоровые, найти свою любовь на всю жизнь. Надеюсь, что им не помешает мой опыт", - выразила надежду Екатерина Климова.

За плечами артистки браки с ювелиром Ильей Хорошиловым, актерами Игорем Петренко и Гелой Месхи. Второй супруг за последние месяцы смог снизить сумму задолженности по алиментам. Если к началу этого года долг Петренко превышал 9,2 миллиона рублей, то теперь ему осталось выплатить два миллиона 369 тысяч рублей.