Сервис "Жизненные ситуации" заработал на портале "Госуслуг"

Сервис "жизненная ситуация" начал работать на портале "Госуслуги". Услуга поможет гражданам восстановить или заменить документы – паспорт, загранпаспорт или водительское удостоверение. Как рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, особенность сервиса в том, что услуги, которые необходимы людям в определенных жизненных ситуациях, оказываются комплексно, их можно получить в одном месте.

Вице-премьер подчеркнул, что гражданам нет необходимости искать дополнительную информацию и посещать разные ведомства. Даже при потере паспорта человек сможет оперативно получить новый и вернуться к привычному ритму жизни. Кроме утерянного или испорченного паспорта можно восстановить полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение, дипломы об образовании и пенсионные документы.

Сервис "жизненная ситуация" также позволит узнать номер утерянного СНИЛС и ИНН. Восстанавливать эти документы в бумажном виде не нужно, поскольку они всегда доступны в электронном формате. А электронные версии равноценны бумажным документам, передает РИА Новости.