Путин продлил полномочия ректора МГУ Садовничего до 90-летия

Президент России Владимир Путин продлил еще на пять лет полномочия Виктора Садовничего на должности ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ). Документ опубликован в понедельник, 18 ноября, на официальном портале правовой информации.

Таким образом, Виктор Садовничий сможет оставаться на посту ректора МГУ до своего 90-летнего юбилея, сейчас ему 85 лет, сообщает "Интерфакс".

В сентябре в МГУ прошла очередная церемония посвящения первокурскников в студенты. Садовничий подчеркивал, что "это важно не только для Московского университета, но и для всей страны, чтобы те молодые люди, которые пришли в аудитории, чувствовали, что они счастливы".

В апреле Виктора Садовничего принимал в Кремле президент Владимир Путин. Глава государства заявил, что гордится университетом, которым Садовничий руководит уже свыше 30 лет, а также пообещал всемерную поддержку ректору в его стремлении сделать учебное заведение лучшим не только в России, но и во всем мире.