В Госдуме предложили провести эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил в экспериментальном режиме предоставить возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю без снижения дохода одному из родителей в многодетной семье, а также одиноким родителям.

В обращении к замглавы правительства России Татьяне Голиковой, которая курирует в кабмине социальный сектор, Чернышов предложил провести такой эксперимент либо в ряде регионов, либо на нескольких крупных предприятиях в качестве возможной новой меры поддержки семей с детьми.

Парламентарий счел, что для многодетных и одиноких родителей четырехдневка — это "не просто гибкость в графике, а возможность повысить качество жизни за счет большего времени на воспитание детей и семейные дела". Более того, "такая мера способна снизить уровень стресса и повысить удовлетворенность жизнью".

Если эксперимент будет проведен и окажется удачным, новый трудовой режим можно зафиксировать в российском законодательстве, цитирует Чернышова РИА Новости.

Идею перехода на четырехдневку еще несколько лет назад высказывал Дмитрий Медведев. Однако до реализации этого предложения дело так и не дошло. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что "большинство граждан хотят иметь возможность льготного свободного графика работы, но это предмет дискуссии со своим работодателем".

Ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Екатерина Хейфец отмечала, что для полноценного перехода на четырехдневную рабочую неделю "необходимо преодолеть большой путь как экономических, так и законодательных изменений". Пока, по мнению эксперта, в России это невозможно.