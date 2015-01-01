Умер композитор, писавший песни для Эдит Пиаф

Ушел из жизни французский певец и композитор Шарль Дюмон. Ему было 95 лет.

Смерть наступила после продолжительной болезни в ночь с воскресенья на понедельник, сообщило Agence France-Presse (AFP). Дюмон скончался в своем доме в Париже.

Шарль Дюмон написал более 30 песен для Эдит Пиаф, в том числе культовую "Non, je ne regrette rien".

"Без нее я бы никогда не сделал всего того, что сделал, ни как композитор, ни как певец", - говорил композитор в 2015 году.

Композитор также сотрудничал с американской певицей Барброй Стрейзанд, для которой написал хит I've Been Here.