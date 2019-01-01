Умер известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский

Тело 70-летнего Сергея Чеснокова-Ладыженского обнаружили накануне, 17 ноября, у него в квартире на Октябрьской улице в Москве. Предварительно, причиной смерти прославленного художника стала острая сердечная недостаточность. По данным телеграм-канала SHOT, с 2019 года он боролся с онкологией.

Напомним, что картины Сергея Чеснокова-Ладыженского выставлялись не только в Третьяковской галерее, но также находятся в коллекциях картин в Италии, Австрии, США и других странах.

Сергей Чесноков-Ладыженский являлся ярким представителем современного авангарда, в основе работ которого прослеживается отчетливая связь как с русским, так и мировым авангардом 20-30-ых годов прошлого столетия. К тому же в некоторой степени работы художника тонко перекликаются с творчеством некоторых других мастеров современной живописи и дизайна.