Названа причина массового отравления детей в московской школе

Эксперты управления Роспотребнадзора по Москве установили причину массового отравления учащихся московской школы. У отравившихся водой из кулера детей выявили РНК норовируса второго типа, сообщили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора выясняют, каким образом возник очаг инфекции норовируса. Произведен забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяты смывы с поверхностей. Также получены анализы работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми.

Как стало известно 18 ноября, около полусотни детей отравились водой из кулера в столичной школе №1512. Школьники жаловались на тошноту и диарею. Школьники рассказали, что в кулере была вода со специфическим вкусом. Роспотребнадзор работу образовательного учреждения приостановил.