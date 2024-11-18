Дуда выразил разочарование неспособностью ракет ATACMS достичь Москвы

Радиус действия американских дальнобойных ракет ATACMS не превышает 300 километров. Они не долетят до удаленных от Украины городов, переживает президент Польши. Анджей Дуда разочарован тем, что ВСУ не смогут атаковать этим оружием Москву и Санкт-Петербург.

Дуда положительно оценил решение Франции и Великобритании присоединиться к позиции США и снять ограничения на использование западного оружия украинской армией. В то же время, польский лидер сожалеет, что Германия отказалась присоединяться к этим странам.

Ранее стало известно, что Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Объясняли это решение тем, что Москва якобы задействовала в боях в Курской области войска из Северной Кореи. Позже сообщалось, что Франция и Британия также разрешили Киеву нанести удары вглубь российской территории с помощью ракет SCALP и Storm Shadow.