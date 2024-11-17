Джо Байден ушел с трибуны в леса Амазонки

Джо Байден забрел в тропический лес Амазонки после того, как на саммите G20 произнес речь, предупреждающую об опасности изменения климата. Одетый в синюю рубашку с открытым воротом, темные брюки и свои фирменные солнцезащитные очки-авиаторы, 81-летний уходящий президент США отвернулся от трибуны и неторопливо направился в зеленую зону, перепутав направление, пишет Telegraph.

По данным издания, ранее американский лидер побывал в Лиме, столице Перу, откуда прибыл в Манаус, крупнейший город в бразильской Амазонии. Он пролетел на вертолете над тем местом, где встречаются реки Амазонка и Негро, и своими глазами увидел резкое падение уровня воды из-за сильнейшей за последние десятилетия засухи.

Байден объявил о пожертвовании 50 миллионов долларов в фонд Amazon. Он пообещал, что оставит следующей администрации "сильную политику в области климата", на которую можно опираться, если в Белом доме решат это сделать.