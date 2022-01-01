Минсельхоз выступил за продление запрета на вывоз риса

Временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы из России следует продлить. С таким предложением выступил Минсельхоз России. Предполагается, что ограничения будут действовать до 30 июня 2025 года.

Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Временный запрет на экспорт риса из России действует с 1 июля 2022 года, он несколько раз продлевался.

В документе отмечается, что запрет не распространяется на рис, вывозимый с территории России ‎в государства - члены Евразийского экономического союза. Также не действуют ограничения для вывоза риса в качестве международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений.