В США назвали цели для ударов западным оружием по России

Предоставленные Украине американские ракеты большой дальности ATACMS будут использованы для нанесения ударов по целям в Курской области. Таковы ожидания в США, сообщили источники в Белом доме телеканалу CNN.

Телеканал отметил, что администрация Байдена весьма скудно прокомментировала свое решение дать добро на использование Украиной американских ракет большой дальности по целям в России. Источник CNN заверяет, что это оружие в первую очередь предназначено для использования в Курске.

При этом в администрации американского президента не дали прямого ответа на вопрос журналистов, насколько достоверна информация о решении Вашингтона разрешить удары ВСУ вглубь России. Более того, заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Белый дом не подтверждает сообщения о данном Украине разрешении.