Скандал с инвалидностями вынудил Зеленского начать реформу медкомиссий

Закон о реформе медико-социальных экспертных комиссий подписал президент Украины Владимир Зеленский. Решение он принял после разгоревшегося скандала с поддельными инвалидностями должностных лиц, пишет "Страна.ua" со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Внесенный Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов депутат Рады Алексей Гончаренко ранее сообщил, что инвалидность будут устанавливать без личного присутствия граждан. Достаточно будет представить документы для экспертизы. Кроме того, результаты МСЭК будут видны в электронной системе здравоохранения.

Как сообщалось, украинские власти приняли план по борьбе с коррупцией внутри МСЭК. Создается специальная группа, которая пересмотрит решения комиссий. А с 1 января МСЭК хотят ликвидировать вообще.