В Рио-де-Жанейро отрылся саммит G20. Российскую делегацию по поручению Владимира Путина на нем возглавляет Сергей Лавров. Он уже кратко пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это произошло в ходе первого мероприятия саммита - запуска Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью. Тепло приветствовал российского министра иностранных дел и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Министра иностранных дел Лаврова в Рио-де-Жанейро встречают с теми же почестями, что и прибывших на саммит "Двадцатки" президентов и глав правительств. Российский триколор, красная ковровая дорожка, рота почетного караула. Это показатель особого отношения принимающей стороны.

Как будто в отместку, западные информационные агентства, которые вели трансляцию, обрезали кадры теплого приветствия главы российской делегации президентом Бразилии. Видимо, таким мелким пакостничеством пытались хоть как-то изобразить изоляцию России. Но пресс-служба нашего МИДа успела зафиксировать все.

Китайский лидер, едва его самолет приземлился в Рио, сразу обозначил приоритеты: мир становится многополярным и G20 должна с равным уважением относиться ко всем странам.

Эти кадры опубликовала официальный представитель нашего МИДа. Сопроводив их подписью: из окна кортежа - пляжи, в небе - сопровождающий вертолет, впереди - работа. У Сергея Лаврова в Рио действительно насыщенный график. Выступления на сессиях и двусторонние встречи.

А вот известный любителей пляжного отдыха в рабочее время Джо Байден - теперь с полным правом сможет насладиться морскими пейзажами. Для без пяти минут американского пенсионера это прощальные гастроли. Ведь теперь его имя звучит скорее в ракурсе "как бы чего вытворить не успел напоследок". А главной неофициальной темой саммита станет отсутствующий на мероприятии Дональд Трамп. Об этом пишет издание Politicо со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

И украинским попрошайкам в этих мутных водах большой политики ничего не выловить. Намекает то же издание. Раньше без Киева не обходилась ни одна международная встреча на высшем уровне. Теперь Зеленского на саммит не пригласили. Хотя он рвался в Бразилию. Не помогла даже протекция канцлера Германии. Олаф Шольц и сам уже практически сбитый летчик. Так что его просьбу вполне можно проигнорировать.

"Не хочу скрывать, очень сожалею, что Зеленский не был приглашён. То факт, что он не посетит саммит, свидетельствует о том, какой серьёзный вызов стоит перед организацией G20", - сказал Олаф Шольц.

Хотелки коллективного запада для сегодняшнего форума "Двадцатки" - это, по сути, глас меньшинства. В этом году возглавляет саммит Бразилия. Управление осуществляется, по сути, тройкой, состоящей из предшествующего, нынешнего и будущего председателя. То есть, плюс Индия и Южная Африка. Все трое - члены БРИКС. Организации, которая представляет почти половину населения Земли. Вот лидеры и сидят даже рядом друг с другом.

То есть серьезные люди собрались обсуждать насущные вопросы: борьба с голодом и бедностью, реформа международных институтов, энергетика, климатический кризис. И на кривлянья украинского клоуна у них нет ни времени, ни желания. Президент Бразилии четко указал нацистскому режиму его место.

"Я взял за правило не приносить войны в G20, потому что тогда мы не будем обсуждать другие важные вещи для людей, которые не находятся в состоянии войны, то есть проблемы бедных людей. Эти люди часто невидимы: те, кто голоден, те, кого презирают, жертвы расового неравенства. Но мы собираемся заявить, что мы хотим мира в секторе Газа, в Ливане и на Украине", - заявил Лула да Силва.

Печально знаменитые бразильские фавелы. В этих трущобах обитает каждый пятый житель Рио-де-Жанейро. Контингент здесь такой, что не суется даже полиция. Нищий и озлобленный. Гостей саммита и население неблагополучных районов разделяют кордоны из армейской бронетехники и солдат. Эти кадры нагляднее всего демонстрируют то, что действительно волнует население развивающихся стран. И это точно не стремление коллективного запада ослабить Россию украинским конфликтом и не желание Зеленского продолжать войну любой ценой.

Тем более, что наша страна, несмотря на все санкции, добросовестно выполняет свои обязательства по поставкам продовольствия, удобрения и энергоносителей в страны, которые в этом так нуждаются. В том числе, и в Бразилию.