Росгвардия уничтожила три десятка боевиков и технику ВСУ в Курской области

Спецназ Росгвардии уничтожил более 30 националистов ВСУ в Курской области. Росгвардейцев поддерживали огнем подразделения Вооруженных сил России. Группа использовала FPV-дроны, ее поддерживал танк.

Как сообщила Росгвардия в Telegram, в результате уничтожено два опорных пункта и два пункта временной дислокации противника. Спецназовцы нанесли удары по скоплениям личного состава боевиков. Кроме того, выполнены задачи по прикрытию и сопровождению расчетов реактивных систем залпового огня.

Росгвардейцы уничтожили станцию РЭБ большой мощности. Также ликвидирована станция связи иностранного производства. Поражены 120-мм миномет ВСУ и FPV-ретранслятор, сообщила Росгвардия в Telegram.