Саломе Зурабишвили отказалась признавать результаты выборов в парламент. Президент Грузии заявила после опубликования итоговых данных ЦИК, что не согласна с итогами, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта". По ее словам, приговор вынесен, выборы не состоялись.

Зурабишвили считает, что результаты не признает большая часть населения, оппозиционные партии и неправительственные организации. Она заявила, что на выборах нарушили конституционное право граждан - в частности, на конфиденциальность голосования, в связи с чем президент намерена подать иск в Конституционный суд.

ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов. Победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. Оппозиция считает итоги сфальсифицированными. Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями о якобы фальсификации результатов, однако оппозиционеры не сотрудничают со следствием, передает РИА Новости.