Лавров на G20 поддержал инициативу создания альянса по борьбе с бедностью

Сергей Лавров поддержал инициативу Бразилии - создать альянс по борьбе с голодом и бедностью. Глава МИД России выступил на первом пленарном заседании Группы двадцати в Рио-де-Жанейро, посвященном этой теме, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, Лавров рассказал участникам об усилиях России по обеспечению продовольственной безопасности развивающихся стран. Российский министр отметил значительный вклад объединения БРИКС в решение проблем глобального развития. Лавров также напомнил о неоколониальных практиках коллективного Запада.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября. В нем участвуют лидеры стран "двадцатки", а также приглашенных Бразилией государств. По данным организаторов, всего на форум прибыли делегации 42 стран, передает ТАСС.