МИД предупредил Запад об "ощутимом" ответе на удар по территории России

Суть украинского конфликта может радикально измениться, если Киев применит переданное Западом дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. В этом случае Запад получит адекватный и ощутимый ответ, заявили в МИД России.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что именно так прокомментировал "разрешение" украинскому режиму на применение натовского высокоточного дальнобойного оружия президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул 25 октября, что самостоятельно Украина не имеет возможности наносить такие удары без помощи стран НАТО.

Захарова подчеркнула, что использование Киевом дальнобойных ракет для атак российской территории будет означать прямое участие США с союзниками в боевых действиях против России. Это радикально изменит суть и природу конфликта. При этом никакое "чудо-оружие", на которое надеется Зеленский, не в состоянии повлиять на ход специальной военной операции, говорится в заявлении на сайте МИД.