ПВО сбила за час еще два дрона ВСУ над российским регионом

Очередную атаку киевского режима на российскую территорию пресекли силы противовоздушной обороны. Еще два беспилотных летательных аппарата ВСУ сбиты за час над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Как написал Богомаз в Telegram, на месте падения украинских дронов работают сотрудники экстренных служб. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор уже сообщал о налете беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Брянскую область. Тогда системе противовоздушной обороны удалось сбить два дрона. Обошлось без пострадавших.