Военный эксперт Коротченко: Нас пугают самым страшным, чтобы этого самого страшного не случилось

Что за игру разворачивает Вашингтон на глазах всего мира? Это информационная кампания, чтобы проверить нас на прочность? Или покидающая Белый Дом администрация стремится довести эскалацию до такого уровня, чтобы вообще сделать невозможным дальнейший политический диалог? Работает ли это решение на Трампа или против?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил Игорь Коротченко главный редактор журнала "Национальная оборона".

"Нас пугают самым страшным, чтобы этого самого страшного не случилось, но взамен на переговорном треке с Трампом мы должны будем пойти навстречу в том варианте, который он предлагает. Это "корейский" вариант заморозки боевых действий, что категорически не устраивает Россию. В данной ситуации важно сохранять спокойствие и просчитывать, чего хочет добиться противник", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Коротченко смотрите в видео.