Над Ростовской и Белгородской областями отразили атаку беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшую ночь 12 беспилотников над территорией страны.

11 дронов были уничтожены над территорией Ростовской области, еще два – над Белгородской областью.

Все БПЛА были самолетного типа, сообщили в Минобороны России во вторник, 19 ноября.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что беспилотники были ликвидированы под Таганрогом, в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском (с), Морозовском и Белокалитвинском районах. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 59 вражеских дронов.