Минувшей ночью взрывы были слышны в Киевской и Черкасской областях Украины. В российском Минобороны напомнили, что удары наносятся исключительно по военным целям и объектам инфраструктуры ВПК противника.

В зоне СВО российские подразделения уверенно продвигаются на ключевых тактических направлениях. Накануне освобожден населенный пункт Новоалексеевка.

Расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер" группировки "Запад" нанес высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры неонацистов. Бойцы находятся на боевом дежурстве и в свой профессиональный праздник - День ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября.

Пуски производят днем и ночью, в любую погоду. От получения координат до поражения цели - считанные минуты. Не имеющий аналогов в мире, "Искандер" за сотни километров от передовой с легкостью уничтожает укрепленные оборонительные сооружения, склады, отрезает пути снабжения противника.