Минобороны представило новых героев СВО

Представлены новые герои спецоперации.

Рядовой Владимир Пуляев в составе подразделения, отражая массированную контратаку боевиков, вел прицельный огонь по наступающим радикалам. Это позволило нашим бойцам сдержать натиск противника до подхода основных сил.

Ефрейтор Андрей Ламзин эвакуировал раненых с линии соприкосновения, когда его машина попала под минометный обстрел и атаку FPV-дронов неприятеля. Умело маневрируя, Андрей сумел вывести транспорт из опасной зоны и в кратчайшие сроки доставил товарищей в пункт оказания медпомощи, чем спас им жизнь.