Полиция задержала поджигателей релейного шкафа в Подмосковье

Сотрудники московской транспортной полиции во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по "горячим следам" задержаны поджигателей релейного шкафа на Московской железной дороге. Один из них оказался несовершеннолетним.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на девятом километре перегона Балашиха-Горенки обнаружен релейный шкаф со следами копоти. Поджигатели были оперативно установлены.

Причастных к покушению на поджог задержали по месту жительства. Это мужчина 2001-го года рождения и несовершеннолетний 2009-го года рождения. Они признались, что планировали диверсию, однако довести до конца свой преступный умысел не смогли. Обещанного денежного вознаграждения в размере 600 долларов США злоумышленники также не получили, передает РИА Новости.