В Курской области бронетехнику и автомобили ВСУ точно поражают расчеты новейших беспилотников самолетного типа "Молния-2". В зоне ответственности группировки "Север" эти дроны по эффективности не уступают барражирующим боеприпасам "Ланцет". От удара "Молнии" врагу сложно уйти.

Более 30 националистов уничтожили в приграничье подразделения Росгвардии. Огневая группа при поддержке бронемашин ликвидировала два опорника и два пункта временной дислокации неприятеля. Кроме того, наши бойцы поразили станцию РЭБ большой мощности и станцию связи иностранного производства.

Точный удар по скоплению противника нанес экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34, сбросив на заданные цели авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила полное уничтожение живой силы и техники ВСУ.