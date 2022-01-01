Москва передала в суд ООН материалы о геноциде в Донбассе

Москва представила Международному суду ООН материалы, подтверждающие факты совершения Украиной геноцида в Донбассе. Как отметили в МИД России, это сделано в рамках межгосударственного разбирательства, которое инициировал сам Киев в феврале 2022 года. Украинская сторона намеревалась обвинить Россию в "злоупотреблении" Конвенцией о предупреждении преступления геноцида.

В МИД подчеркнули, что планы Киева провалились: суд ООН уже на промежуточной стадии отверг все обвинения, касавшиеся якобы нарушения Россией Конвенции о геноциде. Так что теперь на рассмотрении один вопрос - доказательства совершения самой Украиной геноцида.

Такие доказательства Россия в отведенный судом срок представила. Также предъявлены дополнительные претензии к киевскому режиму, связанные с соучастием в геноциде и подстрекательством к его совершению. В заявлении сказано, что Россия продолжит прилагать все усилия, чтобы преступный киевский режим был привлечен к международной ответственности за зверства против народа Донбасса.