Шольц заявил о важности дальнейших переговоров с Путиным

Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным остаются важным шагом для решения конфликта на Украине. Об этом в понедельник, 18 ноября, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По словам Шольца, Евросоюз должен делиться своей позицией с Москвой. При этом он отметил, что в целях самого Путина "ничего не изменилось".

15 ноября Шольц и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о ситуации на Украине. Позже канцлер ФРГ выразил огорчение в связи с тем, что президент РФ не изменил свои взгляды на СВО.