Небензя: Разрешение США ударов вглубь РФ не повлияет на достижение целей СВО

Разрешение США Киеву на дальнобойные удары вглубь РФ не повлияет на достижение целей СВО. Об этом во вторник, 19 ноября, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Комментируя разрешение Киеву бить вглубь России, дипломат добавил, что если Байдену уже "нечего терять", то Лондон и Париж втягивают Европу в эскалацию с серьезными последствиями.

Он также посоветовал ЕС забыть о попытках победить Россию на поле боя. "Европа уже не раз это пыталась сделать, и чем это для неё каждый раз заканчивалось, хорошо известно", — добавил Небензя.