Властям ФРГ следует сначала заняться экстремистами в центре Берлина, а уже потом решать вопросы глобальной безопасности. Об этом во вторник, 19 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала заявление начальника берлинской полиции о том, что гомосексуалистам* и евреям следует соблюдать осторожность в некоторых районах столицы Германии, где живут люди, "симпатизирующие террористическим группировкам".

Захарова удивилась подобным заявлениям на фоне призывов главы МИД ФРГ Анналены Бербок разрешить ВСУ наносить удары вглубь России.

"Почему "террористов" нельзя обезвредить — загадка. Или все деньги ушли Зеленскому, а на собственные вызовы и угрозы ничего не осталось?", — добавила Захарова.

*ЛГБТ — запрещённое в России экстремистское и террористическое движение