Великобритания подтолкнула киевский режим в сторону конфронтации с Россией и неминуемого разгрома. Об этом заявил на заседании Совета безопасности постпред нашей страны в ООН.

Василий Небензя напомнил: именно Лондон отговорил Киев от мирных переговоров с Москвой. После чего Украина потеряла большую часть своей армии и лишилась четырех регионов.

Российский дипломат предупредил: цели спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины будут реализованы в любом случае - дипломатическим или военным путем. И вне зависимости от попыток эскалации со стороны западных спонсоров киевского режима, которые разрешили бить вглубь территории России.