Великобритания подтолкнула киевский режим в сторону конфронтации с Россией и неминуемого разгрома. Об этом заявил на заседании Совета безопасности постпред нашей страны в ООН.
Василий Небензя напомнил: именно Лондон отговорил Киев от мирных переговоров с Москвой. После чего Украина потеряла большую часть своей армии и лишилась четырех регионов.
Российский дипломат предупредил: цели спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины будут реализованы в любом случае - дипломатическим или военным путем. И вне зависимости от попыток эскалации со стороны западных спонсоров киевского режима, которые разрешили бить вглубь территории России.
"Возможно, самому Джо Байдену в силу многих причин уже нечего терять, но поражает близорукость руководства Великобритании и Франции, которые спешат подыграть уходящей администрации и втягивают не только свои страны, но и всю Европу в полномасштабную эскалацию с крайне серьезными последствиями. Именно об этом нашим бывшим западным партнерам стоило бы как следует подумать, пока не поздно. А о попытках победить Россию на поле боя мы вам советуем забыть. Европа уже не раз это пыталась сделать, и чем это для нее каждый раз заканчивалось – хорошо известно", - отметил Небензя.