Саммит "Двадцатки" не обошелся без курьезов

Страны "Большой двадцатки" приветствуют все конструктивные инициативы по достижению мира на Украине. Об этом говорится в итоговой декларации саммита G-20, который прошел в Рио-де-Жанейро.

В документе содержатся обязательства стран-участниц следовать уставу ООН, бороться с голодом и нищетой, отстаивать принципы социального равенства, стремиться к миру без ядерного оружия.

Россию на форуме представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. На полях саммита он провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международных площадках.

На саммите не обошлось и без курьезов. Президент США, а также премьер-министры Канады и Италии не появились на общей церемонии фотографирования. В СМИ нарушение протокола тут же связали с нежеланием присутствовать на фото вместе с главой российского МИДа. Правда, в Белом доме отсутствие Джо Байдена объяснили "проблемами с логистикой".