Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Овны
Вам сегодняшний день сулит успех в вопросах, связанных с переездом, ремонтом или покупкой полезных вещей для дома. В ноябре уюта много не бывает!
Тельцы
Этот день благоприятен для общения, особенно приватного. Если вы не решались помириться с кем-то или обсудить что-то очень личное, попробуйте сейчас.
Близнецы
Вы к концу рабочего дня почувствуете, что день прошел не зря. Вы переделаете массу дел, отлично и душевно пообщаетесь с коллегами или клиентами.
Раки
Творческие представители знака ощутят прилив вдохновения, остальным день тоже принесет приятные события. Он хорош для покупки подарков или составления их списка.
Львы
Семейный день: вы можете помириться с кем-то из родственников или обсудить с семьей предстоящие новогодние каникулы. Вам будет легко договориться.
Девы
Представители этого знака достигнут успехов в деловых переговорах или просто с удовольствием пообщаются с кем-то из друзей. Удачными будут поездки по городу, командировки.
Весы
Если приложить усилия, вы можете достичь успехов в своей профессиональной реализации. Сегодня вы настроены на работу, и все будет отлично получаться.
Скорпионы
Вам будет легко в учебе и в творческих делах: воображение и память работают отлично. Старайтесь не погружаться в воспоминания, живите здесь и сейчас.
Стрельцы
Вас ждет спокойный, гармоничный день, без особых взлетов и падений. Звезды советуют уделить внимание тем, кого любите – поддержите их добрым словом.
Козероги
Вам следует обязательно выбраться из дома и развлечься. Концерт, городской праздник или дружеская встреча принесут массу удовольствия.
Водолеи
Удача на стороне целеустремленных представителей знака! Пробуйте себя в разных профессиях, осваивайте новые территории, ставьте перед собой амбициозные задачи.
Рыбы
Солнце и Луна в водных знаках бережно заботятся о вас. Это хороший день, особенно если вы занимаетесь творчеством, учебой или работаете в сфере красоты.