Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Вам сегодняшний день сулит успех в вопросах, связанных с переездом, ремонтом или покупкой полезных вещей для дома. В ноябре уюта много не бывает!

Тельцы

Этот день благоприятен для общения, особенно приватного. Если вы не решались помириться с кем-то или обсудить что-то очень личное, попробуйте сейчас.

Близнецы

Вы к концу рабочего дня почувствуете, что день прошел не зря. Вы переделаете массу дел, отлично и душевно пообщаетесь с коллегами или клиентами.

Раки

Творческие представители знака ощутят прилив вдохновения, остальным день тоже принесет приятные события. Он хорош для покупки подарков или составления их списка.

Львы

Семейный день: вы можете помириться с кем-то из родственников или обсудить с семьей предстоящие новогодние каникулы. Вам будет легко договориться.

Девы

Представители этого знака достигнут успехов в деловых переговорах или просто с удовольствием пообщаются с кем-то из друзей. Удачными будут поездки по городу, командировки.

Весы

Если приложить усилия, вы можете достичь успехов в своей профессиональной реализации. Сегодня вы настроены на работу, и все будет отлично получаться.

Скорпионы

Вам будет легко в учебе и в творческих делах: воображение и память работают отлично. Старайтесь не погружаться в воспоминания, живите здесь и сейчас.

Стрельцы

Вас ждет спокойный, гармоничный день, без особых взлетов и падений. Звезды советуют уделить внимание тем, кого любите – поддержите их добрым словом.

Козероги

Вам следует обязательно выбраться из дома и развлечься. Концерт, городской праздник или дружеская встреча принесут массу удовольствия.

Водолеи

Удача на стороне целеустремленных представителей знака! Пробуйте себя в разных профессиях, осваивайте новые территории, ставьте перед собой амбициозные задачи.

Рыбы

Солнце и Луна в водных знаках бережно заботятся о вас. Это хороший день, особенно если вы занимаетесь творчеством, учебой или работаете в сфере красоты.