Президент и премьер Абхазии ушли в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания и глава абхазского кабмина Александр Анкваб уходят в отставку. Об этом говорится в документе, подписанном по итогам переговоров оппозиции с властями республики.

Один из лидеров оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба заявил "Интерфаксу", что в ближайшее время Бжания подпишет документ о своей отставке. Исполняющим обязанности главы государства станет вице-президент Бадра Гунба, а исполняющим обязанности премьер-министра — Валерий Бганба.

Как отмечается в заявлении Бжании, распространенном пресс-службой президента, он подает в отставку "в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране".

Ожидается, что во вторник, 19 ноября, абхазский парламент официально рассмотрит заявление Бжании об отставке. При этом политик пригрозил отозвать его, если участники массовых протестов не освободят комплекс правительственных зданий в тот же день.

Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба подтвердил, что в стране состоятся досрочные выборы президента. Протестующие приветствовали эту новость овациями и стрельбой, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что отношения с Абхазией — это очень важный приоритет российской внешней политики, а потому "мы, конечно, выступаем за скорейшую нормализацию обстановки".