Организация Объединенных Наций призывает к обеспечению безопасности гражданских лиц. Такое заявление сделал в понедельник, 18 ноября, официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Чиновника попросили прокомментировать решение Вашингтона снять ограничение для украинской армии на удары американским оружием ATACMS вглубь территории России.

Дюжаррик отметил, что "все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились". От каких-либо иных комментариев и оценок он воздержался, сообщает ТАСС.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что если уходящему президенту США Джо Байдену уже "нечего терять", то Лондон и Париж втягивают Европу в эскалацию с серьезными последствиями. Однако всем хорошо известно, чем заканчивались прежние попытки Европы одолеть Россию.

Не все отдают себе отчет в последствиях подобного шага Вашингтона. Польский премьер Анджей Дуда посетовал, что радиус действия американских дальнобойных ракет ATACMS не превышает 300 километров — они не долетят до удаленных от Украины городов и не смогут ударить по Москве и Санкт-Петербургу.