Анджелина Джоли еле сводит концы с концами

На днях Анджелина Джоли вышла в свет с сыном Ноксом. В Сети бурно отреагировали на появление голливудской дивы на публике. В частности, многие отметили, как плохо выглядит актриса. Интернет-пользователи высказали разные мнения, почему 49-летняя Джоли так сдала. Однако СМИ выяснили, что у актрисы большие проблемы с деньгами.

Дело в том, что хоть Анджелина и развелась с Брэдом Питтом еще несколько лет назад, она продолжает до сих пор с ним судиться за имущество. Услуги адвокатов, как утверждают источники, в копеечку обходятся актрисе. Непривыкшая уступать Джоли якобы не желает признавать финансовых трудностей в борьбе с бывшим мужем и даже готова продать свои брендовые вещи и драгоценности, лишь бы ее адвокаты продолжили борьбу, сообщает издание RadarOnline.

"Каждый раз, когда она разговаривает с адвокатом, счет растет. Все эти юридические процедуры обходятся ей в тысячи и тысячи долларов", - утверждает близкий к актрисе человек.

Говорят, дела настолько плохи, что Анджелина Джоли выставляет на продажу даже свой драгоценный Ferrari 250 GT 1958 года за 1,3 миллиона долларов.