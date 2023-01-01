У режиссера Александра Митты обнаружили злокачественную опухоль

Злокачественно новообразование нашли у Александра Митты в почке. 91-летний режиссер находится под присмотром сотрудников центра паллиативной помощи для смертельно больных людей. Он не может самостоятельно вставать. В ближайшее время Митту будет обследовать онколог, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что год назад Александр Митта был госпитализирован. Тогда сообщалось, что состояние болеющего пневмонией режиссера ухудшилось из-за инсульта, который тот не так давно перенес. Летом 2023 года начали ходить слухи о серьезном ухудшении состояния 90-летнего режиссера. Однако сын Митты заявил, что никаких опасений за здоровье режиссера нет. Евгений Митта добавил, что искреннее не понимает причину ажиотажа вокруг состояния его отца.

Отметим, что увенчанный всеми возможными кинопремиями и призами, Александр Митта изначально учился на архитектора у легендарного конструктивиста Мельникова. А на вопрос о том, когда начал мечтать о режиссуре , отвечал коротко: никогда.