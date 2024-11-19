В Союзе пенсионеров назвали справедливый размер пенсии

Справедливая пенсия неработающих пенсионеров должна составлять 40% от средней зарплаты на текущий момент.

Это суммы достаточно для покрытия базовых потребностей (питание, одежда, жилье), а также для досуга (культурная и социальная жизнь, путешествия), сообщил "Газете.Ru" депутат Московской областной думы, председатель Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

Для Москвы достойная пенсия эквивалентна 62,5 тысячам рублей. Для Мурманска - 33 тысячи рублей, а Краснодарского края - 30 тысяч рублей.

Никитин также предложил установить минимальную пенсию по всей стране на уровне 35 тысяч рублей

На текущий момент средняя пенсия в России составляет 23 405 рублей.