В России запустили производство мобильных укрытий

В России впервые запустили серийное производство мобильного укрытия "типа "КУБ-М", предоставляющего защиту при ядерном взрыве.

Производство ведется в городе Дзержинске Нижегородской области. Разработкой занимался Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и ЧС (ВНИИ ГОЧС).

В базовую комплектацию мобильного укрытия входят два модуля: это помещения для 54 человек и технического блока. Укрытие мобильное, поэтому его легко можно перевезти в другое место.

"Начало серийного производства модульного убежища представляет собой важный шаг к повышению безопасности граждан. В будущем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных систем защиты населения", - сообщили во ВНИИ ГОЧС.

Это событие стало итогом многолетних исследований и усилий ученых и экспертов в области защиты населения, подчеркнули спасатели.