Песков: Изменения в ядерную доктрину практически сформулированы

Работа по формулированию корректив в российскую ядерную доктрину практически завершена. Об этом во вторник, 19 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил представитель Кремля, эти корректировки "уже практически сформулированы", хотя и "пока не формализованы". Следующий этап, по формализации правок, будет реализован "по мере необходимости", сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов предупредил, что стремление Запада нанести максимальный ущерб нашей стране может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. В частности, предусмотрена возможность применения Москвой ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства.

Между тем заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков опроверг слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Россия, Китай и Соединенные Штаты якобы были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации.