Кремль отказался "в одиночку танцевать танго" с США

Российско-американский диалог пока по-прежнему не налажен. На это во вторник, 19 ноября, указал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, Россия, как говорит наш президент Владимир Путин, открыта для нормализации отношений с Соединенными Штатами.

Однако "мы же не можем в одиночку танцевать танго", да и "не собираемся это делать", отметил Песков. Он также напомнил, что "санкционную гонку" начинала не Россия, "ее же инициировал Вашингтон", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркивал, что пока диалог с американской стороной невозможен "с учетом глубоко враждебной, антироссийской, нацеленной на нанесение нам так называемого стратегического поражения линии, которой придерживаются США и их союзники в Европе".

При этом после главного этапа выборов президента США, триумфатором которого стал Дональд Трамп, разговора российского лидера Владимира Путина с республиканцем еще не было, вопреки сообщениям ряда СМИ. Однако Песков заверил, что "при необходимости это все может очень оперативно быть организовано".