Ольга Бузова приехала в свадебный салон

Ольга Бузова не скрывает, что не одинока. С недавних пор звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" носит кольцо с внушительным желтым бриллиантом на безымянном пальце правой руки. Однако называть своего избранника Ольга категорически отказывается, считая, что "счастье любит тишину". В своем блоге она изредка публикует фотографии с неким мужчиной, однако лица его принципиально не показывает.

А на днях поющая ведущая объявила о том, что в ближайшее время намерена стать мамой и уйти в декрет. Об этом Ольга объявила в беседе с журналистами на мероприятии по случаю годовщины начала ее певческой карьеры.

"В 2025 году я рожаю. Затем возьму год на творческую паузу, побуду хорошей мамой, все-таки нужно. А потом, в 2026-м, получается, будет большой сольный концерт", - делилась планами Бузова.

А теперь ушлые журналисты обнаружили Ольгу в салоне свадебной моды примеряющей подвенечные наряды. Она приехала туда не одна, с командой, консультанты показали ей ассортимент. Некоторые наряды особенно приглянулись поющей ведущей, сообщает Starhit.